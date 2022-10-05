Експерт вважає, що в міру наближення українських військ до Херсона темп звільнення територій буде спадати.

Українська армія зможе звільнити захоплений росіянами Херсон і зруйновані мости не стануть проблемою.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю YouTube-проекту УНІАН "Аргумент".

За його словами, успішний контрнаступ українських військових і розгромний провал російських окупантів став можливий завдяки тій тактиці й тим новим методикам, які застосовували ЗСУ.

"Це не з неба впало. Це результат планомірної і кропіткої роботи наших Збройних сил. Перше - це те, що ми вели оборонну операцію, завданням якої було максимально вимотати противника, навіть іноді ціною втрати територій. Ми намагалися максимально завдати шкоди живій силі й техніці противника, що нам в принципі вдалося. А далі ми отримали резерви наших військовослужбовців, які навчалися в центрах західних країн-партнерів, плюс озброєння, яке ми отримуємо, і поєднавши цих два компоненти, застосувавши нові методики... це й дало успіх. А за рахунок вимотаності російських військ вийшло так, що за лінією фронту практично немає другого, третього рубежу їхньої оборони. Цим обумовлюються темпи контрнаступу, особливо на півдні. Ми зараз просуваємося в напрямку річки Інгулець і Нової Каховки, і там оборонних рубежів немає. І за рахунок цього там ідуть високі темпи просування. На Слобожанському напрямку темпи трохи нижчі через те, що противник намагається зупиниться та створити хоч якусь лінію оборони. Ось у принципі й запорука успіху на цих двох оперативних напрямках", - розповів Жданов.

Експерт вважає, що в міру наближення українських військ до Херсона темп звільнення територій буде спадати.

"У літній період ми спостерігали, що навколо Херсона будується три лінії оборони. Першу лінію ми навіть намагалися проривати і прорвали в одному місці, але дві лінії ще є. Тому швидше за все російські війська будуть посилено відступати в напрямку Херсона, а вже в Херсоні вони спробують дати нам бій. Чи зможуть вони утримати ці позиції, чи зможемо ми прорвати ці лінії оборони - покаже сам бій. Але до Херсона ми будемо тримати хороший темп", - сказав Жданов.

За його словами, російські окупанти на Херсонському напрямку "виснажені, але не знекровлені". Також росіяни можуть використовувати мирних жителів Херсона в якості заручників.

Жданов зазначив, що в окупованому Херсоні активним є рух опору, і ЗСУ можуть розраховувати на їхню допомогу при звільненні цього обласного центру.

"Я скажу так, що по Херсону ми дуже прицільно й ефективно завдавали вогневі удари по скупченню живої сили й техніки противника. Я не знаю, які там сили, чи вистачить їм сил підняти якесь повстання або чинити відкритий опір, але те, що вони будуть займатися активно диверсійною діяльністю, я навіть не сумніваюся. Будуть максимально допомагати ЗСУ", - сказав військовий експерт.

Жданов також зазначив, що зруйновані мости не стануть проблемою для звільнення Україною лівобережної частини Херсонщини, оскільки ЗСУ мають перевагу в дальності артилерії. За його словами, з виходом Захисників України на річку Дніпро почнеться артилерійська дуель.

"Хто виграє артилерійську дуель, той і забезпечить прикриття переправи військ, створення плацдарму на лівому березі. За рахунок переваги у нас є можливість створити безпечну зону на Лівому березі, і тоді перекидати туди війська", - сказав Жданов.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Українські військові почали звільняти населені пункти Херсонської області в ході контрнаступу з кінця серпня.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

4 жовтня в оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої та Малої Олександрівки, Давидова Броду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія здійснює на півдні України досить швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції - за тиждень звільнені десятки населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують успіхи ЗСУ не тільки на півдні, а й на сході. Бійці також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

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