Підрахунок жертв ворожих атак, зокрема, ускладнено у Волновасі.

На Донеччині з початку вторгнення окупанти вбили 52 та поранили 267 цивільних без урахування маріупольців.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За ніч з 5 на 6 березня надійшла інформація про ще 2 поранених у Старомлинівці", - написав він.

Загалом, за даними ВЦА, станом на 8:00 6 березня убито 52 та поранено 267 цивільних осіб.

"Наведена статистика - без урахування убитих та поранених маріупольців. Встановити точні дані там зараз неможливо. Також ускладнено підрахунок жертв у Волновасі", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлася на територію України. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів.

5 березня Павло Кириленко розповів, що з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати близько 400 жителів.