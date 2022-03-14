Внаслідок обстрілу окупантів загинула дитина / фото Facebook Сергій Болвінов
У місті Дергачі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу будинку загинула 15-річна дівчинка.
Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Внаслідок обстрілу рашистів загинула дитина, 2007 року народження. Дарина пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей і в цей момент в їхню будівлю в Дергачах влучив снаряд", - розповів він.
За інформацією Болвінова, у будинку перебували батьки та ще двоє дітей, вони не поранені.