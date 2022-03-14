У будівлі перебували батьки та ще двоє дітей, вони не постраждали.

У місті Дергачі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу будинку загинула 15-річна дівчинка.

Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Внаслідок обстрілу рашистів загинула дитина, 2007 року народження. Дарина пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей і в цей момент в їхню будівлю в Дергачах влучив снаряд", - розповів він.

За інформацією Болвінова, у будинку перебували батьки та ще двоє дітей, вони не поранені.

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