Шкода, що літаки в список не потрапили.

Кілька днів тому спікер Пентагону Джон Кірбі сказав, що відправка в Україну партії МіГ-29 не допоможе закрити небо і позбутися бомбардувань з боку російських нацистів. Ця заява зруйнувала надії на передачу винищувачів нашим Збройним силам. Однак США повністю не відмовляються від допомоги ЗСУ. Нещодавно з'явилася інформація, що Вашингтон передасть Україні озброєння на суму $200 мільйонів.

Як передає Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника в Білому домі, президент Байден підписав відповідний указ минулої суботи. Завдяки цьому в Україну повинна "негайно" прибути партія стрілецького, протитанкового і зенітного озброєння. Конкретні дані відсутні, але згадуються Javelin і Stinger, які допоможуть знищувати російські танки і авіацію. Джерела Reuters підкреслили, що озброєння буде відправлено "для підтримки передових захисників України".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: