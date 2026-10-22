Знищення 'Герані-5': в ЗСУ показали запуск ракети з винищувача Су-27 (відео)

Для знищення БПЛА льотчик застосував ракету класу "повітря–повітря".

Льотчик 39-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ перехопив і знищив російський ударний безпілотник "Герань-5". Про повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача Повітряних Сил ЗСУ. Також оприлюднили відео пуску ракети з борту винищувача Су-27 та ураження ворожої цілі.

В повідомленні сказано, що лля знищення цілі льотчик застосував ракету класу "повітря–повітря".

"Герань-5" – російський реактивний ударний безпілотник, який противник уперше застосував проти України на початку 2026 року. За даними, його бойова частина важить близько 90 кг, а оціночна дальність польоту сягає 950 км. Висока швидкість робить перехоплення такого безпілотника завданням складнішим", - наголошують в бригаді.

Також зазначають, що на виконання бойових завдань впливають погодні умови та обмежена кількість необхідних ракет і боєприпасів, але українські воїни використовують кожну можливість для знищення ворожих повітряних цілей.

Робота авіації - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сил України показали як український льотчик на винищувачі знищує російський дрон "Герань".

Командування Повітряних сил ЗСУ продемонструвало відео збиття, зазначивши, що це влучна робота Denfix - льотчика бригади тактичної авіації Повітряне командування "Захід".

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