Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там додали, що українські військові "приземлили"10 ворожих БпЛА різних типів.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться у повідомленні.
Крім того у Генштабі додали, що за добу російські окупанти завдали шість ракетних та 62 авіаційних удари, здійснили 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили в Генштабі.
Війна в Україні: новини
За 24 квітня українські захисники відбили понад 30 атак російських військ. Основні зусилля росіяни зосереджують на наступі на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку.
Крім того, за даними Інституту вивчення війни, російським окупантам у Бахмуті не вдається досягти в останні два дні будь-яких успіхів у просуванні.