ЗСУ достроково 'дембельнули' понад 1200 окупантів, - Генштаб

Українські воїни продовжують "мінусувати" російських загарбників по всій лінії фронту. За останню добу було ліквідовано 1260 окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали 539 320 осіб. З них +1260 за добу.
Крім того, українці знищили 8042 (+3) танків, 15 459 (+9) бойових броньованих машин та 14 363 (+42) артилерійських систем.
Також знищено:
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).
Війна в Україні - останні дані
Як повідомляв УНІАН, за ніч в Україні збили 28 повітряних цілей, з них 5 ракет і 23 ударних БПЛА. В ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування, зокрема "Калібр", "Кинджал" і Х-59/Х-69, а також дрони Shahed.
Водночас стало відомо, що Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Це станеться вже в липні цього року. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".