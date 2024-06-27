ЗСУ достроково 'дембельнули' понад 1200 окупантів, - Генштаб

Крім того, впродовж доби українські воїни знищили багато техніки РФ.

Українські воїни продовжують "мінусувати" російських загарбників по всій лінії фронту. За останню добу було ліквідовано 1260 окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали 539 320 осіб. З них +1260 за добу.

Крім того, українці знищили 8042 (+3) танків, 15 459 (+9) бойових броньованих машин та 14 363 (+42) артилерійських систем.

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Також знищено:

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 868 (+5) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

Війна в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за ніч в Україні збили 28 повітряних цілей, з них 5 ракет і 23 ударних БПЛА. В ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування, зокрема "Калібр", "Кинджал" і Х-59/Х-69, а також дрони Shahed.

Водночас стало відомо, що Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Це станеться вже в липні цього року. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".

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