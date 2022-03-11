Українські захисники ліквідували ще одного високопоставленого офіцера РФ.

Збройні сили України ліквідували російського генерал-майора Андрія Колеснікова.

Про це повідомляють Сухопутні війська України.

У 2021 році генерал-майор Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).

До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.

Як писав УНІАН, 8 березня українські воїни ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

Під час звільнення Чугуєва наші бійці також знищили командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

Сьогодні повідомлялося про ліквідацію офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

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