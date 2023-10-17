Крім того, українські воїни знищили багато іншої техніки та живої сили РФ.

Впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України результативно відпрацювали по скупченнях російських загарбників та їхньої техніки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

Війна в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня російські окупанти продовжили наступ з метою оточення Авдіївки Донецької області. Загарбникам не вдалося досягнути успіхів, але вони можуть найближчим часом активізувати спроби оточити місто.

Водночас аналітики ISW попереджають, що будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

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