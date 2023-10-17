Впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України результативно відпрацювали по скупченнях російських загарбників та їхньої техніки.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Як уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.
Війна в Україні - актуальні новини
Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня російські окупанти продовжили наступ з метою оточення Авдіївки Донецької області. Загарбникам не вдалося досягнути успіхів, але вони можуть найближчим часом активізувати спроби оточити місто.
Водночас аналітики ISW попереджають, що будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.