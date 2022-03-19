За три тижні війни українські воїни знищили понад 10 вищих російських командирів, у тому числі не менше шести генералів.

У Збройних силах України опублікували список знищених російських генералів.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України, за три тижні війни українські воїни знищили понад 10 вищих російських командирів, у тому числі не менше шести генералів.

Зокрема, це генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141 моторизованого полку росгвардії, генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу, генерал-майор Андрій Колесніков – командувач 29-ю армією Східного військового округу, генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу, генерал-майор Олег Мітяєв – командир 150-ї мотострілецької дивізії, генерал-лейтенант Андрій Мордвічев – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

"Про генеральські втрати на федеральному рівні у Росії ніхто, звичайно, не каже. У РФ й досі не називають офіційного керівника "спецоперації в Україні", - додали у ЗСУ.

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