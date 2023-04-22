Українській захисники зривають плани окупантів на фронті ефективним розмінуванням.

Збройні сили України показали феєричне знищення російських мін на сході України, на одному з напрямків Донецької області.

Наразі ворог намагається щільно мінувати українські території небезпечними снарядами, щоб завдати більшої шкоди нашій державі та завадити маневрам української армії.

Однак з такими "намірами" не згодні українській морпіхи 501 ОБМП 36-ої окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського. У ролику, який виклав, СтратКом ЗСУ, наші герої показують ефективну ліквідацію прихованих мін.

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Замінування територій може стати проблемою для контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що наразі ворог мінує території з яких війська РФ змушені або планують відходити під натиском ЗСУ. Нещодавно журналісти The Washington Post завітали в окопи до наших героїв та дізналися подробиці про їхнє "бойове" життя.

Військові на передовій кажуть, що наразі нагальною проблемою фронту є сильне замінування територій. За їхніми словами, міни ворога заважають навігації. Це може стати проблемою для можливого контрнаступу військ України.

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