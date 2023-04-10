Місто-фортеця все ще не підкорилося ворогу, хоча стоїть у руїнах.

Збройні сили України показали свіжі кадри міста та околиць Бахмуту - незламної "фортеці", яку армія РФ намагається підкорити не перший місяць. Зазначимо, що наразі експерти сумніваються у здатності ворога взяти місто до Великодня.

Відповідний ролик в понеділок, 10 квітня, виклав СтратКом ЗСУ у Telegram. В кадрі - запеклі бої з окупантами у виконанні 1-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

Місто перетворилося у суцільну руїну, але українські захисники показують "майстер-клас" з ведення міських боїв навіть у таких умовах.

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Оперативна ситуація щодо боїв у місті Бахмут

Нагадаємо, що наразі місто Бахмут - одне з найважливіших напрямків, за яким уважно стежать українці. Щоденно Генштаб та ЗСУ повідомляють суспільству про оперативні зміни та нові штурми РФ, які все ще не мають успіху.

Сьогодні стало відомо, що лінія фронту у Бахмуті значно звузилася. Проте армія РФ не змогла взяти під контроль місцеву залізницю, попри марні намагання.

Також сьогодні Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський констатував, що сили ПВК "Вагнер", які вважалися рушійними з боку РФ на цій ділянці фронту, виснажені. Тепер Міноборони РФ використовує для штурму міста спецпризначенців.

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