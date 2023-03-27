Українські артилеристи вкотре довели, що росіяни даремно розташовують свої боєприпаси у тилу наших територій.

Захисники України показали нове драйвове відео ліквідації російського складу, який загарбники розмістили у тилу наших територій.

Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ у своєму Telegram. Прицільною роботою по ворожих боєприпасах відзначилися артилеристи Великокнязівської бригади та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

В кадрі видно, як ЗСУ потужним пострілом знищують склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) ворога.

Відео дня

За добу ЗСУ знищили низку техніки ворога - що втратив окупант

Нагадаємо, що кожного дня Генштаб ЗСУ у своїх ранкових та вечірніх зведеннях тішить українців новинами щодо знищення особового складу та техніки ворога.

Сьогодні зранку стало відомом, що росіяни втратили ще 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 8 БПЛА тактичного рівня, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Також за добу вдалося "відмінусувати" 610 солдатів ворога - загалом на фронті в Україні загинуло близько 171 160 окупантів.

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