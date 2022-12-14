До пекла попрямували ще 740 росіян.

Генеральний штаб Збройних сил оновив інформацію про втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.

Як йдеться у зведенні, станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.

Крім цього, у війні проти України Росія втратила:

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танків ‒ 2970 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7);

артилерійських систем – 1931 (+0);

РСЗВ – 404 (+0);

засобів ППО ‒ 211 (+0);

літаків – 281 (+0);

гелікоптерів – 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),

крилатих ракет ‒ 592 (+0),

кораблів / катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13);

спеціальної техніки ‒ 171 (+1).

Втрати РФ в Україні – останні новини

Останніми днями ЗСУ випустили багато снарядів по місцях розташування ворожих військ у Запорізькій та Луганській областях.

11 грудня ЗСУ розгромили базу "вагнерівців" у Кадіївці Луганської області. Противник втратив до 60 військовослужбовців убитими і 100 пораненими.

Через значну кількість поранених окупаційна влада Луганщини передали під потреби російських військових лікарні у двох містах.

12 грудня стало відомо про удари по лігву співробітників ФСБ в одному з готелів Мелітополя.

13 грудня знову стався приліт по базі окупантів у Мелітополі.

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