Генеральний штаб Збройних сил оновив інформацію про втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.
Як йдеться у зведенні, станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.
Крім цього, у війні проти України Росія втратила:
- танків ‒ 2970 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7);
- артилерійських систем – 1931 (+0);
- РСЗВ – 404 (+0);
- засобів ППО ‒ 211 (+0);
- літаків – 281 (+0);
- гелікоптерів – 264 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),
- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13);
- спеціальної техніки ‒ 171 (+1).
Втрати РФ в Україні – останні новини
Останніми днями ЗСУ випустили багато снарядів по місцях розташування ворожих військ у Запорізькій та Луганській областях.
11 грудня ЗСУ розгромили базу "вагнерівців" у Кадіївці Луганської області. Противник втратив до 60 військовослужбовців убитими і 100 пораненими.
Через значну кількість поранених окупаційна влада Луганщини передали під потреби російських військових лікарні у двох містах.
12 грудня стало відомо про удари по лігву співробітників ФСБ в одному з готелів Мелітополя.
13 грудня знову стався приліт по базі окупантів у Мелітополі.