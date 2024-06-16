При цьому зазначають, що наступальні дії було проведено наприкінці квітня.

В Серебрянському лісництві на Луганщині є просування Сил оборони. Про це повідомляється на офіційній сторінці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України у Facebook.

В повідомленні сказано, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві.

"В результаті спільних дій, підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку", - наголошують в "Азові".

Відео дня

При цьому просять ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб 12-ої бригади "Азов" та 1-ої бригади "Буревій".

Заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар у Facebook написав, що російські окупанти у Серебрянському лісництві втратили свої позиції.

"Окупанти відступили у Серебрянському лісництві! Так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по-людськи написати - втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим відступили стоїть", – зазначає він.

Бої у Серебрянському лісі

Як повідомляв УНІАН, у травні прес-служба Міністерства внутрішніх справ України показала, який вигляд мав Серебрянський ліс у Луганській області. Відомо, що ліс має протяжність 10,1 гектарів. З кінця літа 2022 року на цій території проходить лінія оборони.

На відео було видно, як масштабно горять дерева, від яких залишились лише стовбури. В таких умовах перебувають українські захисники, у постійному димі, вогні та намагаються ліквідовувати наслідки російських ударів.

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