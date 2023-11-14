Тільки за добу російські терористи скинули на місто близько тридцяти 500-кілограмових авіабомб.

У ЗСУ розповіли, що відбувається у районі міста Авдіївка і чому росіянам так потрібно його захопити.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

На його думку, для окупантів зайняти Авдіївку дуже важливо в першу чергу, через "політику".

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"Ну, по перше, це якась єдина перемога (противника – УНІАН), можна навіть сказати, за цей рік. І, якщо, як вони думають, все для них вийде позитивно, то це єдина можливість щось показати, хоч якусь перемогу в зоні бойових дій для російського народу. На даний час, на щастя, російська армія на щось більше не здатна. Це навіть не щось таке стратегічне, а чисто політичне", - вважає речник.

Він розповів, як щонайменше протягом трьох діб окупанти активно застосовують на Донеччині, в операційній зоні Сил оборони Таврійського напрямку керовані авіаційні бомби з літаків Су-35. Переважна кількість цих КАБів падає саме на Авдіївку та її околиці.

"Тільки вчора російські терористи скинули близько тридцяти 500-кілограмових авіабомб. Загалом на Авдієвському напрямку за добу українські воїни відбили 18 спроб загарбників йти вперед. Це було південніше Новокалинове, у районах Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського", - наголосив Штупун.

За його даними, ворог продовжує готувати до війни злочинців та людей, які ніколи не брали участі в бойових діях, щоб кинути їх у штурми.

"Тобто, ворог за своєю старою традицією готується до м’ясних штурмів. Тому що з 10 жовтня втрачено (противником – УНІАН) вже близько 400 одиниць бронетехніки. Це й танки, й броньовані машини, БМП різного типу та бронетранспортери. Особовий склад окупанти розміщують у будинках місцевих жителів та таким чином прикриваються цивільним населенням як живим щитом", - підкреслив речник.

За даними місцевої військової адміністрації, там вже загинуло приблизно 200 цивільних.

Також Штупун прокоментував тактику російських загарбників на тому напрямку - у районі Авдіївки. За його словами, раніше вони намагалися йти уперед великими колонами, з великою кількістю піхоти, але зазнали значних втрат саме у бронетехніці, тому піхота відійшла. Потім, протягом 4-5 днів тривала артпідготовка, застосовувалася авіація, але після втрати 7 штурмовиків росіяни перейшли до скидання керованих авіаційних бомб з літаків, які в той момент перебувають на великій дальності.

"Скидають з літаків Су-35, які наразі на жаль не входять в зону дії нашої ППО", - констатував військовий.

Зранку Генштаб уточнив дані про бої під Авдіївкою

Як повідомляв УНІАН, Авдіївський напрямок - один із найгарячіших. Російські терористи за підтримки авіації намагаються оточити місто, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, марними були наступальні дії противника південніше кількох населених пунктів, де Силами оборони відбили майже два десятки атак.

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