За попередньою інформацією мера міста, пожежа здійнялася на одному з підприємств росіян.

В тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) валить стовб чорного диму. Попередньо, ЗСУ вдарили по території одного з підприємств окупантів.

Про звуки вибухів повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram. За його словами, напередодні місцеві бачили, як на територію підприємства ворог завозив свою техніку.

Вже сьогодні захоплені цехи отримали "привіт" від армії України. В районі цієї території "палає щось вороже", підкреслив Федоров. В цьому контексті він згадав про народну прикмету, яку має засвоїти ворог від ЗСУ.

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"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже", - зазначив він.

ЗСУ підбивають підсумки тижня на Запоріжжі "пекельними" вибухами

Нагадаємо, сьогодні Федоров повідомив про ще одну детонацію від ЗСУ в районі тимчасово окупованого Мелітополя. Вчора там палав склад боєприпасів росіян, який ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом.

За словами Федорова, росіянам стало дуже неспокійно на Мелітопольському напрямку під кінець тижня.

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