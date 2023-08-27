В тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) валить стовб чорного диму. Попередньо, ЗСУ вдарили по території одного з підприємств окупантів.
Про звуки вибухів повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram. За його словами, напередодні місцеві бачили, як на територію підприємства ворог завозив свою техніку.
Вже сьогодні захоплені цехи отримали "привіт" від армії України. В районі цієї території "палає щось вороже", підкреслив Федоров. В цьому контексті він згадав про народну прикмету, яку має засвоїти ворог від ЗСУ.
"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже", - зазначив він.
ЗСУ підбивають підсумки тижня на Запоріжжі "пекельними" вибухами
Нагадаємо, сьогодні Федоров повідомив про ще одну детонацію від ЗСУ в районі тимчасово окупованого Мелітополя. Вчора там палав склад боєприпасів росіян, який ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом.
За словами Федорова, росіянам стало дуже неспокійно на Мелітопольському напрямку під кінець тижня.