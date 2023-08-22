На лівобережжі ворог втратив майже три десятки "живої сили" та техніку.

Збройні сили України вдарили по скупченню окупантів на лівому березі Херсонської області та "знесли" з української землі одразу 27 ворогів.

Як повідомили у прес-службі Сил оборони півдня України, це вдалося реалізувати в рамках спецоперацій за минулу добу. Також знищено десять гармат, сім одиниць авто-бронетанкової техніки, три човни діверсійно-розвідувальних груп та ротний командно-спостережний пункт.

Крім того, серед втрат ворога - зенітна самохідна установка "Шилка" - установка радянського виробництва, що призначена для безпосереднього протиповітряного прикриття наземних військ. Також її задіють для знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстанях до 2,5 км та висотах до 1500 метрів. "Шилка" також призначена для знищення наземних (надводних) цілей на відстані до 2 км з місця, з короткої зупинки і в русі.

Раніше українські захисники вдало знищили ворожу самохідну гармату "Гіацинт-Б" та оприлюднили відповідне відео.

"Новий пекельний "привіт" Cил оборони півдня України окупантам на лівий берег! "Гіацинт-Б" перетворено на попіл!", - наголошують українські військові.

У прес-службі додають, що склад корабельного угруповання ворога поки залишається майже без змін. У Чорному морі перебувають на чергуванні десять кораблів, серед яких три ракетоносії - підводний човен та два малих ракетних катери. Сумарний залп може сягати до 20 "Калібрів".

"Рівень ракетної небезпеки є дуже високим, тому не ігноруйте сигнали тривоги та оперативно переходьте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Генштаб розкрив нові деталі з фронту - де наступав ворог

Як повідомляв УНІАН, українські захисники стримують наступ противника на декількох напрямках - протягом минулої доби відбулось близько тридцяти бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішний наступ в районі Кліщіївки, на Авдіївському напрямку противник атакував авіацією та артилерією, а на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

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