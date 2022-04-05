В результаті влучання ліквідовані два російських льотчики на Ізюмському напрямку.

Українські військові з 95 бригади 5 квітня вранці під Ізюмом Харківської області збили ворожий вертоліт Ка-52 українською ракетою "Стугна".

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

"Дивіться на ці кадри! Найсучасніший вертоліт росіян, озброєний до зубів, летів вбивати наших хлопців, а в підсумку перетворився на купи уламків", - йдеться у повідомленні.

Також Геращенко додав, що в результаті влучання ліквідовані два російських льотчики.

Раніше на Ізюмському напрямку українські захисники вперше використали потужні ворожі важкі вогнеметні системи "Солнцепек" проти самого противника.

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. На сьогодні завдано величезної шкоди інфраструктурі нашої країни. Крім того, є жертви серед мирного населення України і наших військових.

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