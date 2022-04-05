Українські військові з 95 бригади 5 квітня вранці під Ізюмом Харківської області збили ворожий вертоліт Ка-52 українською ракетою "Стугна".
Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.
"Дивіться на ці кадри! Найсучасніший вертоліт росіян, озброєний до зубів, летів вбивати наших хлопців, а в підсумку перетворився на купи уламків", - йдеться у повідомленні.
Також Геращенко додав, що в результаті влучання ліквідовані два російських льотчики.
Раніше на Ізюмському напрямку українські захисники вперше використали потужні ворожі важкі вогнеметні системи "Солнцепек" проти самого противника.
Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. На сьогодні завдано величезної шкоди інфраструктурі нашої країни. Крім того, є жертви серед мирного населення України і наших військових.