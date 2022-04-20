У населених пунктах області працює близько 300 слідчо-оперативних груп, тіла загиблих продовжують виявляти у підвалах та колодязях.

З початку деокупації Київської області вже виявлено, оглянуто та передано до судово-медичних установ 1045 тіл загиблих мирних мешканців.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, 75% з цих цивільних осіб, за первинним оглядом, були розстріляні з автоматичної зброї або зі снайперських гвинтівок. Інші зазнали смерті від мін, "Градів" та артилерійських обстрілів.

Нєбитов зазначив, що в області працює близько 300 слідчо-оперативних груп, але остаточну кількість загиблих на Київщині досі не встановлено. Не всі ще люди повернулися додому. Крім того, тіла загиблих та закатованих людей досі продовжують виявляти в погребах, підвалах та колодязях, оскільки окупанти не давали ховати вбитих. Також знаходять місця масових поховань, про які не було відомо.

"Буквально зараз, коли я їхав по Бородянці на пряме включення, біля міської лікарні є два масових поховання, де працюють слідчо-оперативні групи. Перше поховання – це 6 тіл вбитих людей, 4 чоловіка та 2 жінки. Двоє осіб не встановлені. Друге – 16-річна дівчина, яка намагалась виїхати разом з батьками, їх розстріляли з автомату. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози", – акцентував Небитов.

Також він повідомив про встановлені поліцією факти співпраці представників місцевої влади та мешканців з російськими окупантами.

"Зараз на Київщині розслідується 20 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму, з них 5 особам повідомлено про підозру, по іншим слідчі дії ще тривають. Це новий склад злочину для поліції, але ми впевнені, що ті, хто співпрацював із ворогом та допомагав встановлювати окупаційний режим, – всі зрадники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності", – підкреслив начальник ГУ Національної поліції Київської області.

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні. Зомбована росіянка переконує свого сина-окупанта, що він вбиває "не дітей, а фашистів".

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