Українські військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками.

Казенне підприємство «Іскра» виготовило та передало Збройним силам України нову радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром», куди входить КП «НВК Іскра».

Вказується, що військові отримали сучасну техніку з покращеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

Як саме модернізували РЛС

Зазначається, що підприємство "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. РЛС може також, за потреби, комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами. Та найважливіше – це спроможність 35Д6М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.

"Ми маємо багаторічний досвід виготовлення та модернізації станцій типу 35Д6, 36Д6. Висококваліфіковані фахівці "Іскри" забезпечують постійний технічний супровід роботи РЛС протягом усього циклу експлуатації станцій як на території України, так і за її межами. Це вкрай важливо для військової техніки, що цілодобово та безперервно перебуває на бойовому чергуванні та допомагає захищати повітряний простір держави. Конструктори нашого підприємства готові виконати роботи з додаткового оснащення або розробки унікальної версії радара з огляду на потреби замовника", - повідомив головний конструктор оглядових радарів підприємства Дмитро Семенов.

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Автор: Костянтин Гончаров