Катер LRUSV / фото janes.com
Морська піхота США замовила розробку робокатера lrusv дальньої дії.
Читайте такожАмериканський есмінець Porter заходити у Чорне море (фото)Замовлення виконає американська компанія Metal Shark, пише Jane’s.
Повідомляється, що угода з військовими передбачає поставку суден обслуговування робокатерів, які будуть створені на базі патрульних кораблів проекту 40 Defiant.
Також Metal Shark повинна буде розробити робокатер, зібрати демонстраційний зразок та провести його випробування. Апарат повинен бути опціонально керованим, тобто бути здатним діяти як автономно, так і з екіпажем на борту.
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