Американським військовим знадобиться сучасне спорядження для арктичних умов, оскільки стратегічна значимість регіону зростає.

Збройні сили США хочуть отримати і випробувати прототипи нових всюдиходів, придатних до експлуатації в умовах Арктики.

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Як повідомляє DefenseNews, контракти на створення прототипів були укладені з двома постачальниками-командою американської фірми Oshkosh Defense і підрозділом сінгапурської групи ST Engineering; а також з підрозділами британської компанії BAE.

Розробники мають надати прототипи всюдихода для низьких температур (CATV) до 14 червня 2021 року. Військові мають намір випробовувати нові машини в польових умовах - в екстремальних погодних умовах на Алясці.

Зазначається, що армія потребує нового всюдихода, який має прийти на зміну застарілій машині SUSV. Крім того, американським військовим буде потрібно сучасне спорядження для арктичних умов, оскільки стратегічна значимість регіону зростає.

У березні ЗС США опублікували "арктичну стратегію" - там підкреслюється необхідність модернізації сил і нарощування присутності в Арктиці, оскільки Росія і Китай хочуть затвердити там своє панування для вирішення економічних і геополітичних завдань.

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Автор: Дмитро Захаров