Корпорація Microsoft отримала від Міністерства оборони США контракт на поставку пристроїв доповненої реальності для армії.
Читайте такожУкраїнський" розумний " шолом для танкістів отримав контракт в ЕміратахПро це оголосило управління PEO Soldier, відповідальне за закупівлю обладнання для армії. Контракт був переданий Microsoft ще в п'ятницю. Як пишуть американські ЗМІ з посиланням на дані, отримані від Microsoft, сума контракту становить $21,9 млрд. Потягом десяти років Microsoft повинна поставити американській армії 120 тис. пристроїв, створених на базі її окулярів доповненої реальності HoloLens.
У 2018 році Microsoft отримала від Пентагону контракт на $480 млн на розробку прототипу подібного пристрою - інтегрованої візуальної системи доповненої реальності (IVAS). IVAS - істотно вдосконалена версія HoloLens, крім звичайних можливостей окулярів доповненої реальності вона показує військовослужбовцю карту місцевості і компас, може використовуватися для пошуку цілі і наведення, оснащена системою нічного бачення. У пристрій також інтегровані хмарні сервіси Microsoft Azure. Як говориться в заяві PEO Soldier, такий пристрій дозволить солдатам "битися, тренуватися і вправлятися, використовуючи одну платформу", передає kommersant.
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