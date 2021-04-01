Протягом десяти років Microsoft повинна поставити американській армії 120 тис. пристроїв, створених на базі її окулярів доповненої реальності HoloLens.

Корпорація Microsoft отримала від Міністерства оборони США контракт на поставку пристроїв доповненої реальності для армії.

Читайте такожУкраїнський" розумний " шолом для танкістів отримав контракт в ЕміратахПро це оголосило управління PEO Soldier, відповідальне за закупівлю обладнання для армії. Контракт був переданий Microsoft ще в п'ятницю. Як пишуть американські ЗМІ з посиланням на дані, отримані від Microsoft, сума контракту становить $21,9 млрд. Потягом десяти років Microsoft повинна поставити американській армії 120 тис. пристроїв, створених на базі її окулярів доповненої реальності HoloLens.

У 2018 році Microsoft отримала від Пентагону контракт на $480 млн на розробку прототипу подібного пристрою - інтегрованої візуальної системи доповненої реальності (IVAS). IVAS - істотно вдосконалена версія HoloLens, крім звичайних можливостей окулярів доповненої реальності вона показує військовослужбовцю карту місцевості і компас, може використовуватися для пошуку цілі і наведення, оснащена системою нічного бачення. У пристрій також інтегровані хмарні сервіси Microsoft Azure. Як говориться в заяві PEO Soldier, такий пристрій дозволить солдатам "битися, тренуватися і вправлятися, використовуючи одну платформу", передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла