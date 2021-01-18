Прийняти безпілотні апарати на озброєння планується до 2026 року.

Армія США оприлюднила запит на інформацію про дрони, які можна буде використовувати для доставки боєприпасів і провізії підрозділам на полі бою і на віддалених базах.

Як повідомляє Defense News, пропозиції компаній прийматимуться до 12 лютого 2021 року включно. Прийняти безпілотні апарати на озброєння планується до 2026 року.

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Військові кількох країн світу вивчають можливість використання роботів різних класів для доставки боєприпасів і провізії на віддалені або важкодоступні військові бази. Вважається, що така техніка дозволить зробити доставку безпечніше і задіяти менше людей в транспортуванні. Крім того, військові бази зможуть отримувати боєприпаси і провіант набагато швидше.

Згідно з вимогами армії США, безпілотник для доставки боєприпасів повинен мати масу менш як 590 кілограмів і бути здатним перевозити вантажі масою до 363 кілограмів. Дальність дії дрона повинна бути не менше 177 кілометрів. Конструкція апарату повинна дозволяти приводити його в льотну придатність після транспортування протягом не більше ніж 15 хвилин.

Апарат для перевезення боєприпасів повинен бути здатний на автоматичні зліт і посадку, а також автономний політ по заданому маршруту в умовах придушення сигналів GPS. Нарешті, дрон повинен бути створений за модульною схемою з відкритою архітектурою.

Навесні минулого року американський авіабудівний концерн Boeing спільно з австрійською компанією Schiebel провів демонстраційні випробування безпілотного вертольота Camcopter S-100. Під час випробувань апарат використовувався для доставки медикаментів і боєприпасів підрозділам армії США. Безпілотник виконав в цілому 31 політ і перевіз 726 кілограмів вантажів.

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Автор: УНІАН