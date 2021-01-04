Байрактари - це сучасні безпілотні літальні апарати.

Безпілотні літальні апарати роблять революцію у військовій справі і відіграють важливу роль у розвідці. Існує багато видів дронів-безпілотників, проте зараз увага всього світу прикута до однієї з найвідоміших моделей - турецького Bayraktar TB2, який використовувався під час вірмено-азребайджанської війни. Існують відомості про наявність подібних дронів в озброєнні Азербайджану.

Україна також закупить кілька моделей турецьких безпілотників Байрактар для власних військових потреб. Існує багато причин популярності і затребуваності Байрактарів у військовій розвідці.

Турецькі дрони Байрактари

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) використовуються для розвідки і спостереження за територією ворога. Однією з найвідоміших моделей БПЛА є турецькі ударні Байрактари. Такі дрони використовувалися під час війни в Нагірному Карабасі. Багато відеозаписів азербайджанських ударів по цілях в Карабасі були зроблені саме з цього дрона.

Читайте такожПрикордонники отримають ще 10 французьких гелікоптерів Airbus Н125 (фото)Байрактари були розроблені кілька років тому турецькою компанією Baykar. Назва апарату Bayraktar з турецької перекладається як "прапороносець". Цей дрон здатний діяти під контролем оператора або самостійно. Його застосовують для розвідки, спостереження або нанесення ударів на території противника. Для ураження цілі безпілотник має керовані авіабомби з лазерним наведенням MAM (Mini Akıllı Mühimmat - "розумні міні-боєприпаси").

Bayraktar TB2

Модель Bayraktar TB2 стала проривом у військовій розвідці. Цей турецький безпілотник використовувався під час воєн в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Такі дрони закупила Україна у Туреччини. Існують деякі відомості того, що ця модель безпілотників перебуває на озброєнні в Азербайджані.

Дрон Bayraktar TB2 характеризується великою тривалістю польоту (до 24 годин). Він веде чергування в повітрі і виявляє цілі, після чого швидко вражає їх ракетами. Апарат оснащений чотирма ракетами на підвісці. Безпілотник має більш сучасні програмне забезпечення і системи управління, ніж більшість відомих дронів. Дрон також має безліч камер і систем спостереження для ефективної розвідки.

БПЛА "Bayraktar TB2" побив світовий рекорд серед дронів у своєму класі під час тестових польотів. Тривалість польоту склала 24 години 34 хвилини.

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Автор: Катерина Пулатова