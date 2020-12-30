Комплекси "Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км.

Міністерство оборони України уклало контракт з державним Київським конструкторським бюро "Луч" про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун".

Про це повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром".

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це відбудеться у рамках державного оборонного замовлення, - йдеться в повідомленні.

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Нова зброя – одна з ключових високотехнологічних платформ концерну, яка має великі перспективи, особливо наразі "Нептунів" потребують ЗСУ.

Згідно з контрактом, до українського війська надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджальні машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

Що відомо про комплекси "Нептун"

"Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією "Мотор Січ".

Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з державною компанією "Артем", що входить до складу "Укроборонпрому.

У серпні поточного року міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу "Нептун на озброєння Збройних сил України.

Дивізіони, на озброєнні яких перебуватиме комплекс, буде розміщено в південних областях України, що мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.

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Автор: Костянтин Гончаров