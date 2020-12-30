Міністерство оборони України уклало контракт з державним Київським конструкторським бюро "Луч" про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун".
Про це повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром".
"Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун". Це відбудеться у рамках державного оборонного замовлення, - йдеться в повідомленні.
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Нова зброя – одна з ключових високотехнологічних платформ концерну, яка має великі перспективи, особливо наразі "Нептунів" потребують ЗСУ.
Згідно з контрактом, до українського війська надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджальні машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.
Що відомо про комплекси "Нептун"
- "Нептун" оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 вироблено компанією "Мотор Січ".
- Голівку самонаведення для ракети, що має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км, розробило українське науково-виробниче підприємство "Радіонікс" у партнерстві з державною компанією "Артем", що входить до складу "Укроборонпрому.
- У серпні поточного року міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу "Нептун на озброєння Збройних сил України.
- Дивізіони, на озброєнні яких перебуватиме комплекс, буде розміщено в південних областях України, що мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.
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