Він може нести кілька малих БПЛА для розвідки або навіть використовуватися для атаки барижуючими боєприпасами.

Китайська компанія Zhongtian Feilong провела перші льотні випробування безпілотного носія малих розвідувальних дронів.

Випробування нового перспективного безпілотного літального апарату були визнані успішними, пише N+1 з посиланням на Janes.com.

Безпілотник побудований за двобалочною літаковою схемою, може вертикально злітати та сідати. На балках встановлені по два електромотори з носійними гвинтами. У хвостовій частині між балками розташований електромотор зі штовхаючим повітряним гвинтом.

Читайте такожТуреччина розробляє плавучий носій ударних дронівУ нижній частині розміщений контейнер з кількома невеликими розвідувальними дронами. Технічні подробиці про апарат не розкриваються.

Компанія стверджує, що цей носій можна буде використовувати не лише з метою розвідки, але й для радіоелектронної боротьби. Замість малих дронів у контейнер можна встановити невеликі барижуючі боєприпаси для завдавання ударів по наземних цілях.

Розробкою безпілотників, здатних нести невелику кількість малих дронів, сьогодні займаються кілька компаній у світі. Очікується, що такі апарати зможуть істотно розширити зону розвідки та спостереження.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова