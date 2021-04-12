Китайська компанія Zhongtian Feilong провела перші льотні випробування безпілотного носія малих розвідувальних дронів.
Випробування нового перспективного безпілотного літального апарату були визнані успішними, пише N+1 з посиланням на Janes.com.
Безпілотник побудований за двобалочною літаковою схемою, може вертикально злітати та сідати. На балках встановлені по два електромотори з носійними гвинтами. У хвостовій частині між балками розташований електромотор зі штовхаючим повітряним гвинтом.
Читайте такожТуреччина розробляє плавучий носій ударних дронівУ нижній частині розміщений контейнер з кількома невеликими розвідувальними дронами. Технічні подробиці про апарат не розкриваються.
Компанія стверджує, що цей носій можна буде використовувати не лише з метою розвідки, але й для радіоелектронної боротьби. Замість малих дронів у контейнер можна встановити невеликі барижуючі боєприпаси для завдавання ударів по наземних цілях.
Розробкою безпілотників, здатних нести невелику кількість малих дронів, сьогодні займаються кілька компаній у світі. Очікується, що такі апарати зможуть істотно розширити зону розвідки та спостереження.
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