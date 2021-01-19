Ентоні Блінкен нагадав, що близько трьох років тому закликав адміністрацію Дональда Трампа озброїти Україну.

Кандидат обраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен заявляє, що підтримує надання Україні летального оборонного озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час слухань у комітеті Сенату США з питань закордонних справ (засідання транслювалося на сайті комітету).

Зокрема, його запитали про його позицію щодо надання Україні оборонного летального озброєння.

"Я підтримую надання Україні летальної оборонної допомоги Україні. Я мав можливість написати саме про це у виданні New York Times близько трьох років тому", - наголосив Блінкен.

Летальне озброєння для України: позиція Блінкена

Як відомо, у жовтні 2017 року у виданні The New York Times вийшла стаття Блінкена "Адміністрації Трампа (настав) час озброїти Україну".

Зокрема, у своїй статті Блінкен висловив переконання, що надання Україні летального оборонного озброєння стане стримуючим фактором для Росії у її агресії проти України.

"Те, що може зупинити Путіна від підвищення температури (напруження) на сході України, або навіть гірше – від захоплення ще однієї частини країни, так це усвідомлення, що його війська будуть серйозно закривавлені у таких діях", - наголошував Блінкен.

Він зазначав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель спочатку була провідним опонентом проти надання Україні допомоги у вигляді летального озброєння, але потім змінила свою думку і була готова розглянути таку можливість. Зокрема, на його думку, до таких змін у світогляді призводила брехня президента РФ Володимира Путіна, яку той повторював з року в рік.

"Оборонне озброєння для України - це ідея, час якої настав", - наголошував Блінкен.

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Автор: Віталій Саєнко