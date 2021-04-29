Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина та всі союзники держави повинні утриматися від подальшої закупівлі російської зброї, попередивши про накладення санкцій.
Про це він заявив під час «круглого столу» у Держдепартаменті з участю іноземної преси, пише Reuters.
Читайте такожКатер берегової охорони США вперше за 12 років увійшов до Чорного моря (фото, відео)Напередодні Анкара повідомляла про переговори з Росією щодо закупівлі наступної партії зенітно-ракетної системи С-400.
«На майбутнє. Також дуже важливо розуміти, щоб Туреччина і всі союзники та партнери США уникали майбутніх закупівель російської зброї, зокрема С-400», – зазначив Блінкен.
Він нагадав, що будь-які значні операції з російськими оборонними організаціями регулюються законом CAATSA щодо протидії противникам США разом з санкціями, покликаними відмовити країни від купівлі військової техніки у Росії.
Росія і Туреччина домовилися про поставку С-400 у 2017 році. Тоді ж США виключили Анкару з програми щодо винищувачів F-35.
У грудні 2020 року Вашингтон ввів санкції проти чотирьох чиновників Туреччини й управління окремих підприємств через купівлю російських ракетних систем С-400.
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