Він нагадав, що значні операції з російськими оборонними організаціями регулюються законом CAATSA.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина та всі союзники держави повинні утриматися від подальшої закупівлі російської зброї, попередивши про накладення санкцій.

Про це він заявив під час «круглого столу» у Держдепартаменті з участю іноземної преси, пише Reuters.

Читайте такожКатер берегової охорони США вперше за 12 років увійшов до Чорного моря (фото, відео)Напередодні Анкара повідомляла про переговори з Росією щодо закупівлі наступної партії зенітно-ракетної системи С-400.

«На майбутнє. Також дуже важливо розуміти, щоб Туреччина і всі союзники та партнери США уникали майбутніх закупівель російської зброї, зокрема С-400», – зазначив Блінкен.

Він нагадав, що будь-які значні операції з російськими оборонними організаціями регулюються законом CAATSA щодо протидії противникам США разом з санкціями, покликаними відмовити країни від купівлі військової техніки у Росії.

Росія і Туреччина домовилися про поставку С-400 у 2017 році. Тоді ж США виключили Анкару з програми щодо винищувачів F-35.

У грудні 2020 року Вашингтон ввів санкції проти чотирьох чиновників Туреччини й управління окремих підприємств через купівлю російських ракетних систем С-400.

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Автор: Яна Ставська