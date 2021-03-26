Вартість одного такого бомбардувальника без оснащення оцінюється в один мільярд доларів.

Американський журнал The National Interest назвав малопомітний стратегічний важкий бомбардувальник B-2 Spirit Військово-Повітряних сил США «бомбардувальним королем неба».

Читайте такожАмериканські "Айленди" для України: українські моряки завершують навчання у США (відео)Зазначається, що B-2 Spirit є «одним з найбільш добре спроектованих та економічних літаків, коли-небудь побудованих для використання у військових цілях».

Бомбардувальник використовували для ударів по Сербії, Іраку та Лівії. Для цих літаків місії тривалістю понад 40 годин є звичайними.

B-2 Spirit: що відомо

Це перший сучасний серійний важкий літак зі схемою «літаюче крило».

Призначений для прориву щільної протиповітряної оборони та доставки звичайної або ядерної зброї.

Малопомітний важкий бомбардувальник B-2 Spirit є найдорожчим літаком в історії. Вартість одного бомбардувальника оцінюється в один мільярд доларів, а при повному оснащенні ціна зростає більш ніж у два рази.

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Автор: Катерина Шварц