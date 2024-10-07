'Бомбовіз' КАБів: в Defense Express назвали завдання дрона 'Охотнік'

На місці падіння такого дрона знайшли частини плануючої бомби УМПБ Д-30.

Серед уламків російського БПЛА С-70 "Охотнік", який був збитий російськими військами, виявили частини плануючої бомби УМПБ Д-30. Цей тип авіабоєприпасу Росія почала використовувати для ударів по Харкову ще з березня 2023 року.

Як пише Defense Express, цей факт вказує на те, що Росія планувала використовувати свій новий дрон як носій авіабомб. Ймовірно, вибір саме бомб УМПБ Д-30, а не більш розповсюджених УМПК, пов'язаний із тим, що боєзапас С-70 розміщується у внутрішніх відсіках через технологію малопомітності, і ФАБ із УМПК просто не поміщаються.

Крім того, УМПБ Д-30 має більшу дальність дії порівняно з УМПК — до 90 км. Це дозволяє дрону "Охотнік" виконувати завдання з безпечнішої відстані. У Москві бачать у такому поєднанні ефективне рішення, оскільки для ризикових атак використовується лише безпілотник, експлуатація якого, завдяки одному двигуну, дешевша за пілотовані літаки, як-от Су-34.

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Проте варто зазначити, що на даний момент у Росії немає серійного виробництва С-70 "Охотіик" — є лише прототипи. Останній із них, четвертий за рахунком, був втрачений. Тож заяви про можливі ескадрильї цих дронів є скоріше пропагандистськими фантазіями. За офіційними даними "Ростеху", на кінець літа 2024 року тільки готувалося серійне виробництво, і випробування ще тривали. Втрата одного з передових прототипів може суттєво відкласти ці плани.

Дослідження уламків українськими спеціалістами може виявити критичні іноземні компоненти, що допоможе знайти та перекрити канали постачання, ускладнюючи подальше виробництво таких дронів у РФ.

Збиття БПЛА "Охотнік" - що відомо

Удень 5 жовтня українські військові збили в Донецькій області ворожу ціль. Спочатку повідомлялося, що "приземлили" російський літак Су-25, згодом заявляли, що йдеться про винищувач Су-34.

Однак пізніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що збити могли і новий російський безпілотник С-70 "Охотнік".

При цьому, як вважає генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, "Охотнік" потрапив у зону дії українських РЕБів і втратив керування. Тому для того, щоб Україна не могла отримати весь зразок, російські системи ППО намагалися його збити.

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