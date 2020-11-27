Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками.
Читайте такожСекретар РНБО заявив, що в Україні провалене держоборонзамовленняЯк повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.
«Після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення», - пояснив директор Миколаївського бронетанкового заводу Юрій Кравченко.
Довідка УНІАН. ДП «Миколаївський бронетанковий завод» - одне з основних підприємств «Укроборонпрому», яке спеціалізується на ремонті й модернізації броньованої колісної техніки для Збройних сил України. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 6 листопада 2019 року №913, підприємство внесено до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
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