Фахівці провели капремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками.

Читайте такожСекретар РНБО заявив, що в Україні провалене держоборонзамовленняЯк повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

«Після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення», - пояснив директор Миколаївського бронетанкового заводу Юрій Кравченко.

Довідка УНІАН. ДП «Миколаївський бронетанковий завод» - одне з основних підприємств «Укроборонпрому», яке спеціалізується на ремонті й модернізації броньованої колісної техніки для Збройних сил України. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 6 листопада 2019 року №913, підприємство внесено до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

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Автор: Юлія Янкевич