Зброю вироблятимуть в Україні під назвою "Січ".

Чехія дозволила Україні відкрити лінії виробництва власної розробки штурмової гвинтівки CZ BREN 2. Зброя в локальній версії отримає назву "Січ".

Про це заявив під час Міжнародного Форуму оборонних індустрій у Києві заступник глави Міноборони Чехії Даніель Блажковец, йдеться на офіційному сайті чеського МЗС.

Там зазначається, що під час форуму Блажковец обговорив з українською стороною спільні проекти та можливість розширення співпраці у сфері озброєння.

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"Серед основних, так званих флагманських проектів, - передача виробництва автомата Bren 2 "Січ" від компанії CZUB (Česká zbrojovka) або лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier&Bellot", - йдеться у повідомленні.

Водночас портал Militarnyi вказує, що Україна, ймовірно, вже використовує гвинтівки CZ BREN 2 на фронті.

"У мережі з’являлося кілька фото та відео з цією зброєю. Можна припустити, що CZ BREN 2 використовують переважно підрозділи ГУР", - вказує портал.

Також там додали, що гвинтівки CZ BREN 2 являються вдосконаленою версію зброї попереднього покоління CZ-805 BREN.

Що являє собою штурмова гвинтівка CZ BREN 2

Гвинтівка CZ BREN 2 - це штурмова зброя, яка працює на газовивідній автоматиці. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозмінний ствол, який дозволяє швидко регулювати як довжину, так і калібр зброї. Ствольна коробка CZ BREN 2 зроблена з алюмінієвого сплаву, тоді як решта частини гвинтівки - виконана з пластику.

Раніше ми також повідомляли про штурмовий варіант автомата CZ BREN MARS, який є наступником чеської ЗС гвинтівки CZ 805 Bren.

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