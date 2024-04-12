Ракети Х-69 Росія виготовляла минулого року, і в Україні вивчають, як можна їм протидіяти, зазначили у Повітряних силах.

У Повітряних силах Збройних сил України відреагували на можливість завдання російськими загарбниками удару по Трипільській ТЕС новою ракетою Х-69.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, наскільки складною для збиття ціллю є російська ракета Х-69, якою нібито могли вдарити для знищення Трипільської ТЕС, але офіційно це ще не підтверджено.

"Це покращена система версії ракети Х-59. Наразі, так, як ви правильно зазначили, встановлюється, яка саме була це ракета, який саме був її тип. Попередньо, Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році. Тобто, ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак, усе залежить від успішності їх продукування. Наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим. Наскільки їм буде вдаватися роздобути ці важливі деталі", - сказав Євлаш.

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Речник визнав, що Х-69 - ракета, яка є новою для України. "Ми вивчаємо як можна їй протидіяти. І, найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся із достатньо більш складними типами ракет як "Циркон" та "Кинжал", - сказав Євлаш.

Потужний удар по ТЕЦ в Київській області - що повідомлялося

Як відомо, 11 квітня видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомило, що російські окупанти застосували свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини - Трипільську ТЕС.

Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35.

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