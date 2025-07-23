Будівництво стратегічного підводного човна класу Columbia зіткнулося з інфляцією, затримками та низькою продуктивністю підрядників.

Вартість будівництва нового американського стратегічного підводного човна класу Columbia зросла на 1,7 мільярда доларів і тепер оцінюється щонайменше у 16,1 мільярда, що на 12% більше, ніж передбачалося під час початкового фінансування у 2021 році, пише Bloomberg.

Зазначається, що є дві основні причини здорожчання:

60% приросту — інфляція матеріалів і зарплат;

інше — низька продуктивність підрядників General Dynamics і HII.

"Подальше зростання витрат ймовірне", — заявила Шелбі Оуклі, директор із закупівель Управління урядової підзвітності.

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Проєкт вже відстає на 17 місяців від графіка — його мали здати до жовтня 2027 року. ВМС називають ситуацію критичною. У Сенаті вже готуються поставити питання адміралу Дарілу Кодлу, кандидату на пост начальника ВМС США, щодо причин зростання вартості.

Клас Columbia — ключовий елемент оновлення американської ядерної тріади. У ВМС підкреслили, що компанії несуть фінансову відповідальність: чим більше перевищення бюджету, тим менше прибутку.

Підводний флот США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, американська компанія BWX Technologies отримала контракти на загальну суму близько 2,1 мільярда доларів від Програми ядерних силових установок ВМС США. Ці кошти спрямовані на виробництво компонентів реакторів для підводних човнів Columbia і Virginia, а також авіаносців класу Ford.

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