"Діди недовоювали": поклади радянської техніки в РФ вичерпуються. Скільки залишилось?

Попри "переможну" атмосферу, яку Путін намагався зобразити під час параду 9 травня, його "куций" формат свідчить про виснаженість РФ. УНІАН проаналізував дані найвідоміших "осінтерів" та визначив, скільки ж танків лишилося у Росії, та коли ці запаси закінчаться.

9 травня Путін традиційно проводить великий парад, присвячений перемозі, що була здобута не ним, а поколіннями раніше. Дійсно, про свої "перемоги", з урахуванням втрат, йому краще не згадувати. Щоправда, вже другий рік поспіль парад проходить у дещо "куцому" форматі та без сучасної техніки, за винятком декількох броньовиків чи БТРів.

Але цього року він вийшов особливо "урізаний", як визнають самі ж росЗМІ. Навіть "Армату" вирішили не показувати, а то ще знову заглухне...

А що ж сталося? Дивлячись на музейний Т-34-85 часів Другої світової, який був єдиним танком на "великому" параді, виникає питання, скільки ж взагалі бронетехніки залишилося у РФ, якщо навіть якого-небудь Т-90 або пересувного макету "Курганця" публіці не змогли продемонструвати. Адже пропаганда для Кремля завжди була на першому місці.

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І тут слід згадати "осінтерів", які нещодавно таке дослідження робили по бойовим броньованим машинам, а трохи раніше – по танках.

OSINT – розвідка з волонтерів

OSINT (Open Source Intelligence) або "розвідка за відкритими даними" - це аналітика та систематизація всього, що потрапляє у інформаційне поле. Є як українські групи "осінтерів", так і закордонні, які аналізують дані щодо російських озброєнь.

Це не лише відомий всім Oryx, але й WarSpotting, Jompy, HighMarsed та інші. Також є французська група ARI, яка також займається аналізом російських запасів (переклад їх звітів вже робили в Україні, зокрема – професор Андрій Харук). Власне, на висновки згаданих "осінтерів" ми й будемо спиратися, адже до їхнього аналізу вже сформувалася довіра спільноти.

Слід додати, що українські волонтери-аналітики - такі як "Військовий віщун", Mortis Aeterna и Resurgam - не лише кооперуються з закордонними, щоб транслювати їхню точку зору, але й спеціально купують супутникові знімки російських баз для спільного аналізу. Фактично, це вже не просто окремі волонтери-ентузіасти, а справжня недержавна розвідувальна мережа, яка спирається на "донати" від небайдужих.

І ці волонтерські організації вже конкурують з більш "титулованими" організаціями, які роблять свої звіти зокрема й щодо збройних запасів Росії. Різниця у тому, що вчені враховують всі дані, а "осінтери" - виключно ті, які мають візуальне підтвердження. Тому в останніх показники, зазвичай, менші, але під кожну одиницю зброї є фото або відео.

Різниця "волонтерських" та "академічних" оцінок зброї у РФ подекуди сягала третини, але зараз, що цікаво, дані обох категорій аналітиків майже зрівнялися. Особливо, що стосується залишків російської бронетехніки на базах зберігання. Все завдяки тому, що бронетехніку РФ зберігає на відкритих майданчиках ще з радянських часів, а супутники усе бачать.

Що по танках?

Що ж нам кажуть офіційні вчені? Що станом на 2021 рік у РФ на "активній службі" налічувалося майже 3,5 тис. танків, й приблизно 10-12 тис. - на зберіганні у різному стані. А вже наприкінці 2023 року, за даними статистичного бюлетеня The Military Balance, що випускається Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, танків у російських діючих військах було вже лише 1750, а також - близько 4000 у резервах.

Дослідник Андрій Харук та французька група ARI стверджують, що станом на серпень 2023 року РФ втратила 2619 танків. Це приблизно 90% від того, з чим Кремль розпочинав війну з Україною – за їхніми даними на момент повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала не 3,5 тисячі танків, а 2987 одиниць усіх типів. З них 1725 машин було знищено, 544 - затрофеєно українцями, а всі інші були пошкоджені або покинуті.

За підрахунками ARI, в РФ на кінець 2023 року налічувалося 2,4 тисячі танків, більшість з яких були не новими, а знятими з консервації. Цей показник перевищує дані The Military Balance. Скільки танків залишилося у РФ станом на зараз, дослідники не писали, але зазначили, що "Уралвагонзавод" та інші підприємства можуть "генерувати" до 390 машин на рік новими та відновленими.

Але слід додати, що остання цифра спирається не на фактичні показники, а на офіційні російські звіти, де відновлені з металобрухту машини також рахують як "нові" - у пропагандистських цілях.

WarSpotting та Oryx додають цим показникам "динаміки", бо наочно показують не лише кількість втрат, але й де, коли та в яких кількостях вони відбувалися.

Так, Oryx та Якуб Яновський повідомляють, що РФ втратила вже 3000 танків на війні з Україною. Примітно, що така "красива" й "ювілейна" цифра склалася саме на 9 травня. Дуже символічно… Загалом же, за їхніми оцінками, РФ втратила 15724 одиниць різної техніки. Це лише верифіковані дані (тобто, реальні приблизно на третину більші).

За інформацією WarSpotting, показники втрат Кремля трохи менші – 2606 танків та 13 872 одиниць всієї техніки. Також він повідомляє, що РФ втратила 4994 бойових броньованих машин станом на 7 травня. З урахуванням щоденних звітів, якраз під 9 травня Росія має "ювілейні" втрати: 5000+ одиниць бойових машин піхоти (БМП), бойових машин десанту (БМД) та бронетранспортерів (БТР) різних типів. Власне, це теж наочно показує, чому БМП не було параді, а БТР - лише у "символічній" кількості.

То скільки ж танків та ББМ у РФ залишилося станом на зараз? Відповідно до дослідження Jompy, HighMarsed, "Військового віщуна", Mortis Aeterna і Resurgam, яке спирається на найсвіжіші супутникові знімки (які, втім, теж мають вже 2-4 місяці "витримки"), у РФ на базах зберігання залишається 3050-3250 танків у стані, придатному до відновлення, й ще 1300-1500 "донорів", які можуть бути використанні в якості джерел для запчастин.

Тобто, з більш ніж 10 тисяч танків на 2021 рік РФ вже використала більше половини. Але слід додати – кращої половини. Бо загальні оцінки у 4300-4750 танків - це, як пишуть самі автори, "консервативні оцінки", адже стан багатьох машин вкрай поганий.

Якщо РФ з 6 тисяч танків на зберіганні змогла протягом останніх двох років отримати менше 3 тисяч (тобто 1,5 тис. на рік, що аналітики теж вважають завищеним показником, адже джерелом є, пробачте, Медвєдев та російські профільні відомства), то, виходить, що залишків у 4000+ машин росіянам вистачить, приблизно, на півтора року.

Схожі висновки наводять і "осінтери", але з іншими аргументами й ремаркою, що танки "під нуль" не зникнуть, але їх буде все менше, а самі вони будуть все більш старими.

За їхніми даними, РФ розконсервовує приблизно 70 танків на місяць і виробляє ще 20-30 одиниць нових. Тобто, отримує близько 100 машин на місяць. Також вони зазначають, що військова промисловість РФ досягла піку й більше не зростає, про що свідчить відкрита інформація щодо занятості населення й темпи виробництва обладнання (верстатів, зокрема).

В результаті, за оптимістичним для нас сценарієм, радянського танкового надбання вистачить РФ лише на 12-18 місяців, якщо вони й надалі продовжать втрачати їх такими ж темпами (а під час наступу втрати більші, ніж у обороні). За песимістичним - на 26 місяців, якщо з обладнанням та комплектуючими до танків росіянам допоможе Іран, КНДР чи КНР.

А що може в якійсь мірі замінити танки? БМП та подібні ББМ.

БМП та різні ББМ

Відповідно до найсвіжішого аналізу Jompy, Росія ще має на зберіганні більше 10 тис. ББМ з 15 тисяч на 2021 рік (це більше, ніж показував The Military Balance, до речі), але є три вкрай важливих "але".

По-перше, приблизно половина з цього - це броньовані, але не бойові машини – тобто, тилові.

По-друге, третина з них, за "консервативною оцінкою", є зламаною. Мова, умовно, не про пробите колесо, а про відсутність башти. Тобто є ознаки, що машина вже стала донором запчастин. За підрахунками "осінтера", вже 52,68% машин на зберіганні мають такі ознаки "канібалізації". І кількість таких машин зростає, хоча РФ намагається брати з баз навіть іржаві корпуси.

А по-третє – найбільші залишки у найбільш старих типах машин. Тобто, деградація ВС РФ може відбуватися не лише за кількісними, але й за якісними показниками.

Дані українського "осінтера" "Військового віщуна" дещо відрізняються від Jompy, але також свідчать про деградацію техніки. За інформацією українців, найбільші втрати РФ понесла саме у БМП-1/2, які у РФ не виробляються (є лише БМП-3), а також у десантних БМД. Загалом, розконсервовано вже близько 40% ББМ, а з тих, що залишилися, приблизно чверть - це вже металобрухт з ознаками "канібалізації".

При цьому, останні 6 місяців відбувається значне сповільнення відновлення ББМ, адже зі зберігання вже вибрали все найкраще, а чим старіша техніка, тим довше й дорожче її відновлювати. Тому ми бачимо, що росіяни все частіше використовують то китайські "гольфкари", то навіть мотоцикли.

В цілому ж, за оцінками як українських, так і закордонних "осінтерів", радянських запасів Росії вистачить ще на 2025 рік, а за найбільш консервативними оцінками – й на 2026 рік. Але вже зараз відбувається поступове сповільнення насичення військ бронетехнікою, та її деградація з точки зору якості.

Що на тлі збільшення втрат під час постійного наступу може зіграти з Кремлем "поганий жарт", адже коли ЗСУ отримають основні поставки зброї й техніки з Заходу (а це станеться у другій половині 2024 року), то РФ вже більш гостро відчує нестачу саме "ліквідної" частини танків та ББМ, якої вже бракує на базах зберігання.

Пропаганда Кремля про "бездонні резерви" - це лише пропаганда. Їхнє виробництво вже досягло "стелі". Вони мають змогу просуватися на фронті не через те, що змогли наростити своє виробництво, а через те, що деякі західні партнери вирішили взяти "паузу" у підтримці України.

Але, хоч і з затримками, але допомога до ЗСУ йде. А "засіки" Кремля скорочуються. І ці два "тренди" колись обов’язково перетнуться, що призведе до чергової "катастрофи" на фронті для РФ.

Андрій Попов