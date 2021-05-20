Замовлення передбачає постачання автомобілів для перевезення персоналу, безбортових вантажівок, автоцистерн для води та пального.

Українська компанія "АвтоКрАЗ" отримала контракт на постачання армії США вантажних автомобілів для важких умов експлуатації КрАЗ 4×4 та запчастини до них.

Контракт на постачання техніки розрахований на три роки, повідомляє ArmyRecognition.

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Замовлення передбачає постачання автомобілів для перевезення персоналу, безбортових вантажівок, автоцистерн для води та пального.

Контракт підписала US21 - ведучий постачальник інтегрованих продуктів, послуг і логістики для Міноборони США, органів національної безпеки, федеральних цивільних установ, основних підрядників та некомерційних організацій у всьому світі.

"Попри те, що ніяких деталей про замовлення немає, можна припустити, що цей дещо неочікуваний контракт представляє прагнення США підтримати Україну в її поточному конфлікті з бойовиками, яких підтримує Росія. Придбані машини, безумовно, не будуть використовуватися самою армією США, але будуть надані союзникам, наприклад миротворчим операціям ООН", - пише ArmyRecognition.

АвтоКрАЗ: що відомо

Кременчуцький автомобільний завод - один із найбільших у Європі виробників великовантажних автомобілів. Початком виробництва таких автомобілів вважається 1958 рік.

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Холдинг виготовляє дво- і тривісні самоскиди, бортові автомобілі, сідельні тягачі, лісовози, шасі під установку спеціального устаткування, а також кілька моделей причіпної техніки. Автомобілі КрАЗ успішно експлуатуються в 57 країнах світу. Система управління якістю холдингу "АвтоКрАЗ" сертифікована на відповідність з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

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Автор: Олександр Топчій