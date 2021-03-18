Раніше в Україні розформували підрозділи контролю за обігом зброї.

В Україні сьогодні, 18 березня, відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Про це напередодні повідомив у Facebook голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він уточнив, що відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. "Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - пояснив Клименко.

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"Важливо: термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї. Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде. Зараз ми напрацьовуємо алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї", - написав він.

За словами Клименка, найближчим часом повноваження для оформлення документів на зброю можуть передати сервісним центрам МВС. При цьому весь документообіг планують здійснювати через електронну базу.

"Скажу відверто: нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ", - резюмував голова НПУ.

Видача дозволів на зброю: чому її призупинили

Раніше в Україні викрили схему видачі дозволів на зброю.

Голова Нацполіції підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

В Україні була ініційована перевірка усіх власників зброї щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.

2 березня в Україні через розформування дозвільної служби призупинили видачу та оформлення дозволів на зброю.

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Автор: Юрій Годован