Уся система приблизно коштує стільки, як пара ракет для ППО Patriot.

Україна має мережу з майже 10 000 акустичних датчиків, розкиданих по всій країні, які визначають місцезнаходження російських безпілотників і надсилають інформацію про націлювання силам ППО.

Як пише пише Defense One, концепція під назвою "Небесна фортеця" була розроблена двома українськими інженерами в гаражі, які розмістили мікрофон і мобільний телефон на кількаметровому стовпі, щоб слухати рух БПЛА.

"Вони розмістили близько 9500 таких у своїй країні, і тепер вони отримують дуже точну інформацію, яка синтезується в центральному комп’ютері та надсилається мобільним командам. І на iPad вони отримують маршрут польоту цих БПЛА. Вони мають потрійну зенітну гармату. Людина з шістьма годинами навчання може їх збити", - сказав генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці під час виступу на Royal International Air Tattoo в суботу. Відео дня

Приблизно три місяці тому Росія направила в Україну залп з 84 БПЛА, і система допомогла військам збити всі, крім чотирьох. Система була настільки ефективною, що її інженерів запросили для демонстрації на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Інші країни розглядають акустичні датчики, сказав генерал, зазначивши, що Румунія нещодавно провела подібної демонстрацію системи.

За його словами, кожен датчик коштує від 400 до 500 доларів, що означає, що вся мережа коштує менше, ніж пара ракет ППО Patriot .

Гекер сказав, що військові США та їхніх союзників повинні шукати власні способи різкого зниження операційних витрат. У квітні США витратили ракети на мільйони доларів, щоб знищити безпілотники вартістю 30 000 доларів, запущені на Ізраїль з Ірану та іранських проксі.

"Ось чому я кидаю виклик промисловості, я кидаю виклик керівникам авіації НАТО придумати дешевші, більш креативні рішення, які поставлять нас, можливо, сподіваюся, на праву сторону кривої витрат, але якщо ні, то на еквівалентну криву витрат", – сказав він.

Patriot та інші важкі засоби протиповітряної оборони залишаються життєво важливими для України, чиї сили та цивільна інфраструктура все більше страждають від російських балістичних ракет.

"Те, що ми бачимо від росіян, - це збільшення використання балістичних ракет, і це в першу чергу через те, що Північна Корея надає їм балістичні ракети, і це, очевидно, нас турбує, але ми переконуємося, що ми озброїмо Україну, щоб вони могли боротися з цими загрозами", - сказав Гекер.

Гекера запитали про перспективи виживання України.

"Кілька місяців тому я трохи хвилювався, тому що українцям почало не вистачати деяких боєприпасів, необхідних як для оборони, так і для наступу. Але через Контактну групу з питань оборони України міністр Остін та інші міністри оборони підійшли до справи і нещодавно надали Україні багато обладнання, яке їм дійсно було потрібно. Тож це дає мені трохи більше надії, що ми йдемо далі", - сказав він.

Що ще відомо про цю систему

Як повідомляв УНІАН, через чотири дні після початку вторгнення група амбітних українських розробників сформувала підрозділ під назвою "Technari" та розробила систему для виявлення та відстеження російських повітряних атак. Це застосунок та модель штучного інтелекту, що дозволяє громадянам України повідомляти про об’єкти в небі одним натисканням кнопки.

Кілька інших підрозділів уже користуються мережами мікрофонів, які передають звуки українським операторам ППО. Ці інновації часів війни виявилися настільки успішними, що скоро їх приклад можуть наслідувати й інші країни.

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