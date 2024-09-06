Експерт назвав основну функцію дрона 'Дракаріс'

Ці дрони використовують термітну суміш, яка дуже яскраво горить з дуже високою температурою.

Основна мета дрона "Дракаріс" - випалювати термітною сумішшю зелені посадки, де російські загарбники ховають техніку. Про це експерт із радіотехнологій "Флеш" Сергій Бескрестнов сказав в ефірі телеканалу "Київ24".

"Використовуємо термітну суміш. Тобто, це суміш металів, яка дуже яскраво горить з дуже високою температурою. Але я не вважаю, що це якась хімічна зброя, бо є чітке визначення, чим є хімічна зброя", - сказав Бескрестнов.

Він зауважив, що бачив російські дописи у соціальних мережах про те, що це нібито порушення конвенції про хімічну зброю.

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"Але я вважаю, що це не так", - повторив він.

Також він розповів, у чому перевага застосування дрона "Дракаріс" саме зараз, коли на деревах ще не опало листя.

"У першу чергу, це дуже актуально зараз, коли ми бачимо багато дерев. У зимну пору і (пізню) осінь це не буде дуже актуально для нас. Але зараз - це можливість для нас знищувати ворожі посадки і техніку, яка схована у цих посадках. Тому що, якщо дерева будуть палати, то у ворога не буде часу швидко прибрати техніку з тих посадок і вона може бути ліквідована також з деревами, які палають", - наголосив Бескрестнов.

Дрон "Дракаріс" - що відомо про нову "пташку" ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня українські військові вперше показали роботу безпілотника, який з близької відстані розкидає над окупантами запальні боєприпаси. У ЗСУ задумалися над тим, як можна використовувати термітну суміш для дронів ще наприкінці минулого року. Зокрема, на відео, опублікованому 108-ю окремою бригадою територіальної оборони, показано застосування FPV-дрона, який не скидає гранати і не летить у ціль із вибухівкою, а розсипає над позиціями окупантів терміт - суміш палаючих гранул оксиду заліза та алюмінію.

Температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів. Це означає, що розпечена суміш миттєво роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати і патрони стають смертоносними для носіїв.

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