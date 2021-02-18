ВПС США запустили дослідницьку програму, за підсумками якої мають намір визначити оптимальний склад тактичного авіаційного флоту. В рамках цієї ж програми військові мають намір оцінити доцільність заміни винищувачів F-16 Fighting Falcon новими бойовими літаками.
Про це повідомляє Aviation Week, передає nplus1.
Дослідницьку програму, яка розпочнеться 1 жовтня 2022 року, планується завершити до початку 2023 фінансового року.
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Винищувачі F-16 стоять на озброєнні США з 1979 року, а версії F-16C/D стали надходити у війська з 1984 року. Спочатку термін служби літаків був визначений у вісім тисяч льотних годин.
Передбачалося, що винищувачі цього типу простоять на озброєнні до 2025 року, а потім будуть поступово замінені новими F-35A Lightning II. Однак у 2018 році військові оголосили про продовження терміну служби цих літаків щонайменше до 2050 року.
Винищувач F-16 був розроблений американською компанією General Dynamics в першій половині 1970-х років.
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