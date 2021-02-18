Спочатку передбачалося, що винищувачі цього типу простоять на озброєнні до 2025 року, проте в підсумку військові оголосили про продовження терміну служби цих літаків щонайменше до 2050 року.

ВПС США запустили дослідницьку програму, за підсумками якої мають намір визначити оптимальний склад тактичного авіаційного флоту. В рамках цієї ж програми військові мають намір оцінити доцільність заміни винищувачів F-16 Fighting Falcon новими бойовими літаками.

Про це повідомляє Aviation Week, передає nplus1.

Дослідницьку програму, яка розпочнеться 1 жовтня 2022 року, планується завершити до початку 2023 фінансового року.

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Винищувачі F-16 стоять на озброєнні США з 1979 року, а версії F-16C/D стали надходити у війська з 1984 року. Спочатку термін служби літаків був визначений у вісім тисяч льотних годин.

Передбачалося, що винищувачі цього типу простоять на озброєнні до 2025 року, а потім будуть поступово замінені новими F-35A Lightning II. Однак у 2018 році військові оголосили про продовження терміну служби цих літаків щонайменше до 2050 року.

Винищувач F-16 був розроблений американською компанією General Dynamics в першій половині 1970-х років.

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Автор: УНІАН