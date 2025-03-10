На це спрямують понад 110 мільярдів гривень.

У 2025 році Міноборони України планує закупити 4.5 млн FPV-дронів, на це спрямовує понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель. Про це розповів директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський.

Він зазначив, що впродовж трьох років Міністерство оборони було і залишається найбільшим закупівельником дронів в Україні.

"Якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України закупили понад 1.5 млн дронів", – зауважив Канєвський.

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За його словами, 96% сплаченої суми були отримані українськими виробниками та постачальниками. Це мало позитивний ефект на розвиток української галузі виробництва БПЛА.

"Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити", – наголосив Канєвський.

Він додав, що всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотними літальними апаратами.

Він також зауважив, що ліцензійне виробництво дронів на одному з державних підприємств, про яке міністерство повідомляло у січні цього року, матиме позитивний вплив на конкуренцію. Мінімальні націнки та контроль з боку міністерства на всіх етапах виробництва спонукатимуть інших постачальників знизити ціни.

Виробництво дронів в Україні: що відомо

У лютому Каневський заявив, що понад 44 млрд грн буде спрямовано відомством за закупівлю FPV-дронів, включно з моделями на оптоволокні.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк минулого місяця зазначав, що Україна на сьогодні переважає Росію у виготовленні FPV-дронів. Він повідомив, що із 24 лютого 2022 року для потреб Сил оборони кодифіковано понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки виробництва українських підприємств. З них найбільша група - це БпАК (безпілотний авіаційний комплекс - УНІАН) та боєприпаси до них. За його словами, лише в 2024 році до використання у підрозділах Сил оборони було допущено понад 250 нових зразків БПЛА різних типів та призначення.

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