Дослідницькі роботи за проектом SNLE 3g будуть проводитися до кінця 2025 року.

У Франції зайнялися розробкою стратегічного атомного підводного човна третього покоління.

Субмарина після 2035 року повинна буде замінити застарілі кораблі типу "Тріумфан", пише Naval News.

Про початок розробки нових кораблів, проект яких отримав позначення SNLE 3G, повідомила Міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

Проект підводних човнів SNLE 3G: деталі

Дослідницькі роботи за проектом SNLE 3G будуть проводитися до кінця 2025 року, після чого Naval Group приступить до будівництва першого підводного човна нового покоління. Перший корабель буде переданий флоту в 2035 році, а решта - з інтервалом в п'ять років. Планується, що SNLE 3G простоять на озброєнні Франції до 2090 року.

Загальні характеристики SNLE 3G:

Довжина підводного човна проекту SNLE 3G складе 150 метрів, а підводна водотоннажність - 15 тисяч тонн.

Корабель зможе нести 16 модернізованих балістичних ракет M51.4.

Він також буде оснащений чотирма торпедними апаратами калібру 533 міліметри для торпед і протикорабельних ракет.

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Автор: УНІАН