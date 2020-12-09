Мова також йде про розробку імплантів, які можуть вводити в організм солдата мікродози антистресових препаратів або «покращувати мозкову діяльність».

Комітет з етики Міністерства оборони Франції дав дозвіл на розробку біонічних технологій для військових.

Читайте такожФранція поповнить флот новими бойовими кораблями для заморських територійДослідження стосуються спеціальних препаратів, які збільшують витривалість особового складу, зокрема дозволяють обходитися без сну протягом довгого часу, і проведення хірургічних операцій для поліпшення слуху.

Мова також йде про розробку імплантів, які можуть вводити в організм солдата мікродози антистресових препаратів або «покращувати мозкову діяльність». Інші імпланти можуть допомагати командуванню дистанційно стежити за станом здоров'я військовослужбовця і його психічним станом, а також допомагати самим військовослужбовцям ідентифікувати на полі бою своїх і чужих, передає kommersant.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявляє, що у її країни «немає найближчих планів» з вживлення мікрочіпів своїм військовослужбовцям або використання інших «інвазивних технологій». При цьому вона додала: "треба чітко розуміти, що не всі поділяють наші моральні принципи, тому є певне майбутнє, до якого ми повинні бути готові".

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Автор: УНІАН