Вважається, що наразі серійно гіперзвукові ракети виробляють лише Росія та Іран.

Індія провела успішне випробування свої першої гіперзвукової ракети. Про це повідомив міністр оборони цієї держави Раджнат Сінгх.

"Індія досягла важливої ​​віхи, успішно провівши льотні випробування гіперзвукової ракети великої дальності. Це історичний момент, і це значне досягнення поставило нашу країну в групу обраних націй, які володіють такими критично важливими та передовими військовими технологіями", – написав він на платформі Х.

За словами індійського міністра, випробування відбулися на безлюдному острові Абдул Калам, розташованому в Бенгальській затоці біля узбережжя індійського штату Одіша.

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Сінгх привітав із цим "колосальним досягненням" науково-дослідний підрозділ Міноборони, збройні сили та промисловість Індії.

Чому великі держави прагнуть отримати гіперзвукову зброю

Гіперзвукова зброя — це новітній клас озброєння (в першу чергу крилатих і балістичних ракет), здатний рухатися зі швидкістю у понад п'ять разів більшою за швидкість звуку (тобто понад близько 6 200 км/год). Крім того, важливою особливістю такої зброї є її здатність маневрувати під час польоту, що робить її значно складнішою для виявлення та перехоплення сучасними системами протиракетної оборони.

Таким чином володіння гіперзвуковими ракетами дає державі стратегічну перевагу над країнами, які не мають такої зброї. Наявність такої зброї в теорії гарантує здатність вражати важливі цілі на території противника.

Вважається, що на сьогодні готові гіперзвукові ракети мають лише Росія та Іран. У випадку РФ йдеться про ракетні системи "Кинжал", "Авангард" та "Циркон". Однак військові експерти неодноразово критикували ці ракети, вказуючи на те, що вони лише невелику частину траєкторії летять із гіперзвуковою швидкістю і тому не можуть вважатися повноцінно гіперзвуковими. До того ж "Кинжали" та "Циркони" неодноразово збивалися українською ППО.

Як гіперзвукові свої ракети серії "Фаттах" подає Іран. Про їхні справжні характеристики теж відомо мало.

На різних стадіях розробки або тестування перебувають гіперзвукові ракети в Китаї, Британії, Франції, Австралії, КНДР, Японії та США.

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