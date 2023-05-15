До збору долучилися понад 19 тисяч людей та компаній.

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала для потреб Збройних сил України 2,3 мільйона доларів. За ці гроші мають придбати РСЗВ RM-70 та 365 ракет. Збір закрили за 2,5 місяці.

"Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 млн 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї", - зазначається на сторінці Dárek pro Putina у Twitter.

Всього до збору долучилися 19 165 осіб та компаній. Ракетну установку розгорнуть вже протягом наступних тижнів.

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РСЗВ RМ-70 - що відомо

Чеська РСЗВ RМ-70 має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм. Вона також має додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813. Це дозволяє скоротити час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

Як раніше повідомляв УНІАН, у порівнянні із просунутою версією RM-70 Vampire від Excalibur Army, радянська система взагалі може "відпочити".

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