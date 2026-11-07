Іран звернувся до Росії з проханням надати сучасні системи ППО, - The Telegraph

Переговори щодо угоди суперечать заявам президента США Дональда Трампа про те, що Росія "взагалі" не допомагає Ірану.

Іран і Росія ведуть переговори щодо угоди про постачання Тегерану сучасних систем протиповітряної оборони. Про це стало відомо виданню The Telegraph.

Високопоставлений іранський чиновник заявив, що Ісламська Республіка "оптимістично" налаштована на те, що Путін нарешті поставить довгоочікувані зенітно-ракетні комплекси С-400, на які вона розраховувала роками.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї направив до Кремля голову своєї служби безпеки Мохсена Резаї з особистим листом, головною вимогою якого, за словами чиновника, була поставка зброї.

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Переговори щодо угоди суперечать заявам президента США Дональда Трампа про те, що Росія "взагалі" не допомагає Ірану.

Відомо, що Іран останнім часом уклав низку угод з Росією щодо поставок зброї. Судячи з усього, це частина довгострокових планів щодо виживання у разі відновлення війни зі США. Новий запит на комплекси С-400 має вирішальне значення для оборони Ірану.

За словами аналітиків, Москва роками обіцяла подібні продажі, але утримувалася від їх здійснення, побоюючись розриву відносин з Ізраїлем та регіоном.

Вони зазначають, що Росія може відмовитися від постачання цих систем з власних міркувань.

"Її протиповітряна оборона перебуває під постійним навантаженням через українські удари по НПЗ та інших об’єктах, тому у Москви практично немає вільних засобів ППО, незалежно від бажання Тегерана отримати батареї", - йдеться у статті.

Співпраця між РФ та Іраном

Раніше газета Financial Times писала, що Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для керованих ракет, які Москва активно використовує у війні проти України.

Видання отримало доступ до графіка виробництва одного з провідних російських оборонних виробників на 2024 та 2025 роки. У ньому детально описано експортне замовлення на пускові установки для покупця, якого в російських оборонних документах позначають кодовим ім’ям "К-10", що означає Іран.

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