Моряки на практиці перевірять роботу бортових систем, засобів навігації, зв'язку та іншого обладнання.

Українські екіпажі катерів класу Island ("Айленд") проходитимуть 10-тижневу підготовку в США.

Читайте такожУ 2021 році для ВМС України закуплять турецькі безпілотники BayraktarПро це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що військові моряки вирушать для проведення подальшого навчання в місті Балтимор (штат Меріленд, США).

"Наші військові під керівництвом американських інструкторів обов'язково мають пройти 10-тижневий курс навчання. Українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії Чесапікської затоки, яка має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори і допоміжні системи", - сказано в повідомленні.

Моряки на практиці перевірять роботу бортових систем, засобів навігації, зв'язку та іншого обладнання.

Як наголошується, цього року США в рамках підтримки України у сфері безпеки і оборони передадуть додатково ще три одиниці Island. Це катери Берегової охорони США, які збільшать бойову спроможність ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону.

Зараз ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування та доозброєння. Очікується, що три "Айленди" надійдуть в Україну морським шляхом до кінця першого півріччя поточного року. Катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями і встановленими на борту корабельними системами американського виробництва.

"Після того, як катери набудуть всіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року в складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу "Айленд", - повідомили в Міноборони.

У відомстві нагадали, що в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України увійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобільськ" та "Слов'янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Американські катери для ВМС України

Офіційна передача перших кораблів від берегової охорони США у ВМС ЗС України відбулася 27 Вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтіморі (штат Меріленд, США). Після передачі патрульні катери отримали бортові номери - "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу.

13 листопада 2019 року в Одесі ці катери класу, а також пошуково-рятувальне судно "Олександр Охріменко" були прийняті до складу ВМС ЗСУ.

США планують передати Україні ще кілька катерів типу Island у 2021 році. До кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які Україна відправить на підготовку до початку 2021 року.

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Автор: Лариса Козова