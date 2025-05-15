Росія приступила до відродження атомного ракетного крейсера класу "Кіров", що є сигналом про можливе повернення цих величезних військових кораблів у стрій.
Нагадаємо, цей крейсер було виведено зі складу російського флоту 2002 року, а 2015 року було ухвалено рішення про його утилізацію.
Як пише президент Центру військової модернізації Кріс Осборн в огляді для 19fortyfive, найбільш значущою особливістю цих крейсерів є інтегрована морська система ППО С-300Ф "Форт", призначена для захисту району від літаків і потенційно балістичних ракет. Ці можливості в основному відсутні в інших російських надводних бойових кораблів.
"Хоча "Кіров", що діятиме в Чорному морі проти України, ймовірно, буде вкрай вразливим для протикорабельних ракет і безпілотників, його передислокація у відкрите море може становити підвищену загрозу для західних військово-морських літаків", - пояснив фахівець.
Росія готує повернення крейсера класу "Кіров" для протиракетної оборони та операцій вогневої підтримки на морі, вважає Осборн.
Радянський клас "Кіров" - це великопалубний, озброєний крейсер з керованими ракетами, гарматами, торпедами, і, можливо, найважливішим у тактичному відношенні - системами ППО С-300. Це дає російському флоту можливість протиповітряної та протиракетної оборони, якої в іншому разі не існувало б.
Осборн зазначив, що триваючі зусилля Росії з відродження "Кірова" можуть вказувати на інтерес до повторного виведення можливостей ППО на море.
Наявність інтегрованих на кораблі С-300, якщо Росія успішно поверне свій клас "Кіров", вплине на рівень загрози, оскільки вона являє собою відсутню морську бойову можливість для ВМФ РФ.
Раніше, додав Осборн, росЗМІ стверджували, що інтегровані С-300 класу "Кіров" можуть відстежувати кілька цілей на висоті 30 км і на відстані 300 км.
Повернення крейсера класу "Кіров" піднімає важливі тактичні питання щодо війни в Україні. "Кіров", озброєний С-300, у Чорному морі може бути в змозі атакувати прибережні райони, що утримуються Україною, за допомогою палубних знарядь, однак українські наземні протикорабельні ракети та безпілотні катери вже по суті "очистили" прибережну зону Чорного моря від будь-якої загрозливої присутності російських ВМС, підкреслив Осборн.
"Тому, якщо "Кіров" спробує діяти в Чорному морі, щоб додати вогняної потужності росіянам, корабель, найімовірніше, буде надто вразливим для українських ракет і буде швидко знищений. Присутність С-300 у Чорному морі також, мабуть, має мало тактичного значення, оскільки наземні засоби ППО вже перекривають доступ до певних російських районів із повітря", - висловив думку Осборн.
Фахівець зазначив, що під час роботи з великою ціллю і, отже, потенційно вразливою для надводних і підводних атак, клас "Кіров" може бути добре позиціонований тільки для додавання великомасштабних вогневих засобів і ППО в середовищі з меншою загрозою.
Однак більш велике і важливе оперативне питання може стосуватися здатності інтегрованого в корабель С-300 виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони. Це залежатиме від стану інтегрованих С-300 і ступеня їхньої модернізації.
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